กทม.เชิญร่วมชมงาน “VIJIT CHAO PHRAYA 2025 แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน”

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า ขอเชิญประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามของแสงสีแห่งความจงรักภักดี ในงาน “Vijit CHAO PHRAYA 2025” ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “แม่ของแผ่นดิน” ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. - 23 ธ.ค.68 เวลา 18.00 น. - 22.00 น.
ณ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานพระราม 8 - สะพานพระราม 3) กรุงเทพมหานคร
ภายในงาน พบกับการแสดงโดรนเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวนกว่า 500–1,000 ลำ จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธา และความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์
การแสดงโดรน 500 ลำ วันที่ 9, 14, 21, 28 พฤศจิกายน และ 5, 12, 19 ธันวาคม 2568
การแสดงโดรน 1,000 ลำ วันที่ 15, 22, 29 พฤศจิกายน และ 6, 13, 20 ธันวาคม 2568
เวลาแสดงรอบละ 1 รอบ เวลา 20.45 น. ณ สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)