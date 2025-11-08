xs
ราคาทองคำครั้งที่ 1 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,200 บ.

ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,079.08 บาท