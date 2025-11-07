สอน.ประกาศปรับเพิ่มราคาน้ำตาลทราย 3 บาท /กิโลกรัม

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แจ้งหนังสือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่องราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจําหน่ายน้ำตาลทราย ประจําฤดูการผลิตปี 2568/2569 (ฉบับที่ 2) ตามที่ได้มีประกาศสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง ราคาน้ำตาลทราย ภายในราชอาณาจักร เพื่อใช้ประกอบในการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจําหน่าย น้ําตาลทราย ประจําฤดูการผลิตปี 2568/2569 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 กําหนดราคาน้ำตาลทราย ภายในราชอาณาจักร น้ำตาลทรายขาว ราคากิโลกรัมละ 21.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) น้ำตาลทราย ขาวบริสุทธิ์ ราคากิโลกรัมละ 22.00 บาท (ยี่สิบสองบาทถ้วน) เพื่อใช้ประกอบในการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิต และจําหน่ายน้ำตาลทราย ประจําฤดูการผลิตปี 2568/2569 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง กับต้นทุนการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 6 (1) ของประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดทําประมาณการรายได้ การกําหนดและการชําระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย จึงประกาศราคาน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจําฤดูการผลิตปี 2568/2569 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ เพื่อใช้ประกอบในการคํานวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย น้ำตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2568/2569 ดังต่อไปนี้
1. น้ำตาลทรายขาว ราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท (ยี่สิบสี่บาทถ้วน)
2. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย