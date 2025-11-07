xs
19.00 น. หลายพื้นที่ กทม.ฝนละอองเล็กน้อยบางพื้นที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


เพจศูนย์ป้องกันน้ําท่วม กรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. / พื้นที่ กทม. ฝนละอองเล็กน้อยบางพื้นที่ / ฝนเล็กน้อย - ปานกลาง จ.สระบรี จ.อยุธยา เคลื่อนตัวทิศใต้ แนวโน้มลดลง