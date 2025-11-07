นายกฯ พบชุมชนไทยในสิงคโปร์ ย้ำให้ความสำคัญต่อสันติภาพของภูมิภาคอาเซียน

วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 17.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพบปะชุมชนไทย แรงงานไทย และกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไทยในสิงคโปร์ ย้ำรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการรักษาเสถียรภาพ ความมั่นคง และสันติภาพของภูมิภาคอาเซียน ยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
ด้านเศรษฐกิจ นายกฯ ระบุไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาค โดยร่วมกับสิงคโปร์ซึ่งมีทุนและเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล โดยได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าว ไทยจะจัดสรรข้าวสำรอง 100,000 ตันให้สิงคโปร์ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และผลักดันให้ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอาหารแปรรูปเพื่อบริโภคจริง
ด้านสาธารณสุข รัฐบาลยังคงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมขอบคุณคนไทยในต่างแดนที่เป็น “ทูตประชาชนของชาติ” ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ ยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน และสร้างโอกาสให้ทุกคนมีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย