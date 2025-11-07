xs
“คัลแมกี”อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณศรีสะเกษแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า วันนี้ เวลา 17.00น. (7 พ.ย.68 ) พายุดีเปรสชัน “คัลแมกี” (KALMAEGI) ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษแล้ว