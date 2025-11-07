ปภ.แนะประชาชนเฝ้าระวังพายุ “คัลแมกี” ส่งผลฝนตกหนักหลายพื้นที่

วันนี้ (7 พ.ย.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เน้นย้ำประชาชนให้ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์พายุ “คัลแมกี” โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของหน่วยงานภาครัฐ โดย ปภ. เตรียมพร้อมการสื่อสารในทุกช่องทาง ทั้งการแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนทราบเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในระยะนี้ ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังพายุ “คัลแมกี” ที่จะส่งผลให้หลายจังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต้ ได้รับอิทธิพลและเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขัง ช่วงวันที่ 7 – 10 พ.ย. 68 โดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน รวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางที่สะดวก โดยประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ แอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT (TDA) / Facebook “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM” / X DDPMNews / TikTok @DDPMTHAILAND / YouTube DDPMNews รู้ทันภัยกับ ปภ.
นอกจากนี้ ปภ. ยังมีช่องทางในการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบ SMS โดยชื่อผู้ส่งจะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ “DDPM” ย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน Department of Disaster Prevention and Mitigation ซึ่งเป็นข้อความแจ้งเตือนภัยที่สั้น กระชับ ไม่มีการแนบลิงก์ให้กดหรือลงทะเบียนใด ๆ และระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ที่จะแสดงข้อความเตือนภัยขึ้นอัตโนมัติบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยที่ผ่านมา ปภ. ได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนพายุคัลแมกีผ่าน Cell Broadcast มาแล้ว 15 ครั้ง
ทั้งนี้ ในการรับข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยในช่วงนี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนกดลิงก์หรือแชร์ต่อ โดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนและเชื่อถือได้ว่าเป็นช่องทางทางการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหน่วยงานของรัฐ โดย ปภ. จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ เตรียมพร้อม และปฏิบัติตัวได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์