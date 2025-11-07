อุตุฯ เตือน ฉ.16 อิทธิพล“คัลแมกี”ส่งผลประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมาก 7-9 พ.ย.

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “คัลแมกี”
และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 16 (336/2568)
เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันนี้ (7 พ.ย. 68) พายุดีเปรสชัน “คัลแมกี” (KALMAEGI) ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรงบริเวณจังหวัดศรีสะเกษแล้ว และมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอีกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่าน
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จากอิทธิพลดังกล่าว ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณด้าน
ตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวัง อันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน (7 พ.ย. 68)
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 18.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 23.00 น.