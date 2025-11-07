ทบ.เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ ปชช.พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ ซึ่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบทุกภาค ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จึงได้จัดกำลังพลทำการตรวจสภาพความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยของกำลังพลเเละยุทโธปกรณ์ พร้อมทั้งทำการฝึกซักซ้อมการปฏิบัติของกำลังพล เพื่อให้มีความเข้าใจพร้อมในการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 16 โดยมี พันตรี จักรกฤษณ์ ยุวบุตร นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารราบที่ 16 ทำการแทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 เป็นประธานฯ