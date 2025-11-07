xs
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 10.40 จุด มูลค่าการซื้อขาย 29,054.05 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,302.91 จุด ปรับลง 10.40 จุด หรือ 0.79% มูลค่าการซื้อขาย 29,054.05 ล้านบาท