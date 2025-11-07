นายกฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ปธน.สิงคโปร์ พร้อมสานต่อความร่วมมือฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี

วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 14.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระมรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายทาร์มัน ชันมูการัตนัม (H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ยินดีที่ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ย้ำว่าสิงคโปร์เป็นมิตรใกล้ชิดและหุ้นส่วนสำคัญของไทย
ประธานาธิบดีสิงคโปร์เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาข้าว พลังงานสะอาด และพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชื่นชมข้าวหอมมะลิไทย และเห็นว่าไทยมีความพร้อมในการเป็นผู้นำการผลิตข้าวคุณภาพ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางขยายความร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน รวมไปถึงความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศแบบพหุภาคี และการแสวงหาหุ้นส่วนใหม่ๆ