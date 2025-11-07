ไทย–สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนความตกลงข้าวและสาธารณสุข

วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 12.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์) ณ กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือ 2 ฉบับ ได้แก่
• ความร่วมมือด้านการค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค
• ความร่วมมือด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการดูแลผู้สูงอายุในเมือง
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือ “เชิงยุทธศาสตร์และมองไปข้างหน้า (Forward-looking Strategic Partnership)”ครอบคลุมเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ–ดิจิทัล
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงานหมุนเวียน และการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
นายกรัฐมนตรีไทยชื่นชมสิงคโปร์ที่เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางลอจิสติกส์ เชื่อมโยงอาเซียนกับจีนและอินเดีย ทั้งสองประเทศยังร่วมย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกันในอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน