'ไผ่ ลิกค์'วอนพรรคส้มตรวจสอบปมตั้ง นร.เป็นผู้ช่วย สส. ซัดเวลามีความดีโยนเข้าพรรค เวลาผิดโยนเป็นส่วนบุคคล

นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ใหม่มีความสามารถที่เก่งไม่แพ้ คนรุ่นเก่าแต่การจะสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วย สส.หรือตำแหน่งอันไหนก็ตามมันย่อมมีระเบียบที่ถูกกำหนดไว้
เมื่อเป็นแบบนั้นเราอยู่ในสังคมซึ่งต้องเคารพกฎและระเบียบรวมถึงกฎหมายจะใช้คำว่าเด็กเก่งกว่าไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ตั้งใครก็ได้มาเป็นอะไรก็ได้เหรอ
ผมอยากวิงวอนสังคมไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เช่นการตั้งผู้ช่วย สส. รับเงินแทนหรือตั้งคนที่ยังไม่อยู่ ในกฎหรือคนที่ถูกระเบียบเข้ามาเป็นไม่ว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งสิ่งพวกนี้ไม่ต่างกับการตั้งลูกหลานรับเงินเดือนเลย
และก็ยังขอยืนยันอีกครั้งนึงการทำผิดหรือการรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ผิดเหมือนกัน
รอ วันที่ผลตรวจสอบออกมาแล้วจะเข้าใจครับ ถ้าวันนี้คุณมีอำนาจทำแค่นี้ยังผิดขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งวันใดคุณมีอำนาจมากกว่านี้จะผิดขนาดไหนผมก็ขอวิงวอนให้พรรค ที่เคยตรวจสอบมาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย และเวลามีความดีท่านโยนเข้าพรรค แล้วเวลาผิดท่านโยนให้เป็นส่วนบุคคลผมว่าไม่ถูก