‘จุลพันธ์’เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทยเพิ่ม 31 คน รวมมีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แล้ว 265 เขตเลือกตั้ง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.พะเยา และรองหัวหน้าพรรค นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรองหัวหน้าพรรค นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรองหัวหน้าพรรค นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค พร้อมด้วยแกนนำพรรคร่วมเปิดผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. พรรคเพื่อไทยจาก 18 จังหวัดรวม 31 คน รวมมีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แล้ว 265 เขตเลือกตั้ง เตรียมสู้ศึกชิงชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้
โดยนายจุลพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งว่าวันนี้เป็นการแสดงความพร้อมและศักยภาพของพรรคเพื่อไทย ที่มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย เป็นคนที่มีชื่อเสียง อยู่เกาะติดพื้นที่ เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชน พรรคคัดสรรแต่บุคคลที่มีอุดมการณ์ตรงกับพรรคเพื่อไทย ทำงานในพื้นที่ต่อเนื่อง ลงพื้นที่พบปะพี่น้องและต้องมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้งเป็น สส. ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ในการเปิดตัวรอบนี้ พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งนำหน้าพรรคอื่นโดยมีการเปิดตัวแล้ว 3 รอบ วันนี้เปิดตัว 31 คน รวมทั้งสิ้น 265 เขตเลือกตั้ง
“ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจ เราพร้อมนำนโยบายที่ดี นำแสงสว่างทางออกมาให้ประชาชน เรามีเวลา 3-4 เดือนก่อนเลือกตั้งใหญ่ ขอให้ทุกคนลงพื้นที่หาประชาชนแนะนำตัว นำนโยบายไปมอบให้ ผมเชื่อว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากประชาชน และชัยชนะจะเป็นของพรรคเพื่อไทยและพร้อมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งถัดไป และนำนโยบายไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน เดินพร้อมกับพรรคเพื่อไทยและสู้ไปด้วยกัน” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว
ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ล้วนแต่เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความตั้งใจจริงในการทำงานรับใช้พี่น้อง และเชื่อมั่นว่าหากเราทำงานกันหนักก็จะมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนแน่นอน
ทั้งนี้ รายชื่อผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ในวันนี้ มีดังต่อไปนี้
1. นางสาวปนันรัตน์ วิริยะกุลศานต์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่
2. นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.เชียงใหม่
3. นายวิชัย ไชยมงคล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.พะเยา
4. นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.อุดรธานี
5. นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กาฬสินธุ์
6.นายชนะวุธ อุทโท ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กาฬสินธุ์
7.นายรุ่งโรจน์ เย็นสบาย ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ขอนแก่น
8. นายพิเชษฐ์ กุมารสิทธิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ยโสธร
9.นายสนั่น พัชรเตชโสภณ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ชัยภูมิ
10. นายวัชรากร เลิศด้วยลาภ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.นครราชสีมา
11. นายวัชรพล เชื้อคง ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.อุบลราชธานี
12. นายอิสระพงษ์ อุประ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.สกลนคร
13. นางสาวณัฐณิชา บุรณศิริ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.พระนครศรีอยุธยา
14. นางสาวธนพร โสมทองแดง ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.พระนครศรีอยุธยา
15. นายพหล วรปัญญา ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ลพบุรี
16. นายนัฐยุทธ ภู่สุวรรณ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.สิงห์บุรี
17. นายณษกร เครือศิริ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.อ่างทอง
18. นายไก่ ห้องริ้ว ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ราชบุรี
19. นายรัฐตะ ดิศโพธิ์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ปทุมธานี
20. นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ชลบุรี
21. นายรัฐกิจ เฮงตระกูล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ชลบุรี
22. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.ชลบุรี
23. นายญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
24. นางสาวบุณยกร ดำรงรัตน์ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
25. นายสหัสวรรษ วีระมงคลกุล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
26. นายพุฒิพงศ์ อินทรสุวรรณ ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
27. นายภูมิพัฒน์ โหสกุล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
28. นางสาวชนิดาภา สงวนพวก ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส. กทม.
29. นายวิชญ์วิสิษ โชติกิจพิศาล ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
30. นายประเวช แสวงสุข ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.
31. นายสุไพรพล ช่วยชู (เพ็ญแข) ผู้เสนอตัวลงสมัครเลือกตั้ง สส.กทม.