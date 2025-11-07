xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 1.36 จุด มูลค่าซื้อขาย 15,572.70 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,311.95 จุด ปรับลง 1.36 จุด หรือ 0.10% มูลค่าซื้อขาย 15,572.70 ล้านบาท