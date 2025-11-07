xs
ราคาทองคำครั้งที่ 9 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.26 น. ครั้งที่ 9 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,927.48 บาท