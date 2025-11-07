12 อันดับเขต กทม.ค่าฝุ่นสูงสุด เขตบางนานำอันดับ 1

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 20.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางนา 35.5 มคก./ลบ.ม.
2 เขตลาดกระบัง 31.5 มคก./ลบ.ม.
3 เขตปทุมวัน 31.4 มคก./ลบ.ม.
4 เขตหนองแขม 30.2 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 30 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบึงกุ่ม 29.8 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางกอกใหญ่ 28.1 มคก./ลบ.ม.
8 เขตคลองสามวา 27.9 มคก./ลบ.ม.
9 เขตวังทองหลาง 27.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 27.2 มคก./ลบ.ม.
11 เขตบางรัก 26.9 มคก./ลบ.ม.
12 เขตคลองเตย 26.7 มคก./ลบ.ม.