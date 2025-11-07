xs
xsm
sm
md
lg

เพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัคร สส. "จุลพันธ์"นั่งหัวหน้าพรรค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พรรคเพื่อไทยเปิดตัวผู้สมัคร สส. นำโดย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นายประเสริญ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย