สิงคโปร์ตั้งชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ตามชื่อ"อนุทิน" สะท้อนความสัมพันธ์ไทย–สิงคโปร์แน่นแฟ้น

วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 10.40 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทย พร้อมภริยา ร่วมพิธีตั้งชื่อกล้วยไม้ (VIP Orchid Naming)
ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศ
กล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ “Vanchoanthe Anutin Thananon Charnvirakul” เป็นลูกผสมสีลาเวนเดอร์อ่อน–ขาว กลีบปากสีม่วงสด งดงามและแข็งแรง เปรียบดังมิตรภาพอันยั่งยืนของสองประเทศ
นายกฯ กล่าวขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และย้ำว่า พิธีนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและความร่วมมือไทย–สิงคโปร์ตลอดกว่า 60 ปีที่ผ่านมา