รฟท.เดินหน้ายื่นฟ้องขอเพิกถอนโฉนด กรณีบุกรุกที่ดินเขากระโดง

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินหน้าฟ้องเพิกถอนและขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินเขากระโดงเพิ่มเติมอีก 90 แปลง หลังพบว่า มีการถือครองที่ดินจำนวนมากโดยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก่อนหน้านี้ รฟท. ได้ยื่นฟ้องในคดีที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 ไปแล้ว และล่าสุดได้ฟ้องเพิ่มเติมในแปลงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและผู้ถือครองรายใหญ่ พื้นที่เขากระโดงถือเป็นทรัพย์สินของ รฟท. ตามผลสำรวจและข้อกฎหมายการฟ้องร้องทั้งหมด มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐไม่ให้ถูกบุกรุก และสร้างความชัดเจนต่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ
รฟท.ย้ำว่า การดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายและมติ ป.ป.ช. พร้อมทั้งร่วมมือกับสหภาพแรงงานฯ เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในศาลอย่างโปร่งใส ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ