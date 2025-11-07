โฆษก พท.ซัด รบ.ห่วงแต่เล่นการเมือง จี้เร่งหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมหลายจังหวัด

นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์ระบุว่า เดือนลอยกระทงเป็นเดือนที่ระดับน้ำสูงที่สุดในปี ท่านนายกไปลอยกระทงไม่ได้สังเกตหรือว่า น้ำจะพ้นพนังรอบกรุงเทพฯอยู่แล้ว ตอนนี้น้ำในเขื่อนเต็มเกือบ 100% เกือบทุกเขื่อน อ้างอิงจาก Gistda (ซึ่งในพื้นที่จริงน่าจะเดือดร้อนมากกว่านี้อีก) ตอนนี้น้ำท่วมพื้นที่ไปแล้ว 2 ล้านกว่าไร่ บ้านเรือนกว่า 5,000 หลัง ประชาชนมากกว่า ถึง 5 แสนคนเดือดร้อน พื้นที่นาข้าวกว่า 3.5 แสนไร่ และตอนนี้พายุคัลแมกีกำลังจะเข้าและมีความเสี่ยงสูงมากเพราะน้ำในเขื่อน ในแม่น้ำและในทุ่งเต็มหมดแล้ว ประชาชนก็คงจะต้องเดือดร้อนหนักกันอีก
การบริหารจัดการอยู่ตรงไหน ดูท่าทีของรัฐบาลที่ห่วงแต่เล่นการเมือง สร้างประเด็นเรื่องยุบสภาฯ เพื่อเอาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันไม่ให้มีตรวจสอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
การแจ้งเตือนและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลก็มีอยู่น้อยนิด พนังโผงเผงที่บ้านเกิดของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำยังพัง น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นวงกว้าง หวังว่าระบบ cell broadcast ที่ได้วางโครงสร้างไว้ในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยยังใช้การได้อยู่
วันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยจะแถลงให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเห็นถึงสถานการณ์น้ำท่วม ความเดือดร้อนและเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างที่ฝนตก มวลน้ำเริ่มสะสมมาก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีมัวไปทำอะไรอยู่ จนน้ำจะทะลักเขื่อน จนกระทั่งพายุจะเข้า ก็ยังดูไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจใดๆ เลยครับ