ทภ.1 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายพระราชกุศลแด่“พระพันปีหลวง"

กองทัพภาคที่ 1 โดย พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ ภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพน้อยที่ 1 ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม กองทัพภาคที่ 1 เพื่อเป็นการ ถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และพสกนิกรในทุกๆ ด้าน ถือเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ มีความเมตตา และมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง