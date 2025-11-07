กทม.สั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือพายุ‘คัลแมกี’ ระวังฝนตกหนัก-น้ำทะเลหนุน 7–9 พ.ย.

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” ซึ่งจะส่งผลกระทบบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ และฝนที่ตกสะสมในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.68 ประกอบกับกรมชลประทานปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา และกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 5-14 พ.ย.68 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้หน่วยงานดำเนินการ ประกอบด้วย
1.สำนักการระบายน้ำ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาวะอากาศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ควบคุมระดับน้ำตามแผน ตรวจสอบจุดก่อสร้างที่จะมีผลกระทบกับการระบายน้ำพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากรเพื่อเข้าพื้นที่ได้ในทันที
2.สำนักการโยธา จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง
3.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุลมกระโซกแรง และปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ
4.สำนักเทศกิจ จัดรถสายตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชน จุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยประสานสำนักงานเขต
5.สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณไฟจราจรให้ใช้งานได้เป็นปกติ และใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบพื้นที่ หากพบมีน้ำท่วมขัง ต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ถนนชำรุด ให้แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทันที
6.สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ ออกปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้หักโค่นล้มกีดขวางถนนและการจราจรหรือกระทบต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที
7.สำนักการคลัง จัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์ ช่วยเหลือประชาชน โดยประสานกับสำนักงานเขต ให้การสนับสนนเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขต ตามที่มีการร้องขอ
8.สำนักอนามัย สนับสนุนยารักษาโรค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
9.สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณการจัดหากระสอบทราย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
10.สำนักงานเขต จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย Best) และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และตรวจสอบความเรียบร้อยแนวกำแพงป้องกันน้ำ แนวกระสอบทราย ให้มีความมั่นคงแข็งแรง หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และเมื่อมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ให้เข้าดำเนินการแก้โขโดยทันที
และ 11.สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สถานการณ์ฝนตก จุดเสี่ยงเส้นทางน้ำท่วม ประกาศแจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของ หรือเหตุการณ์รุนแรงต้องเตรียมตัวอพยพ แจ้งประเด็นผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมของประชาชน