หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง -3.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,840.27 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดดัชนีอยู่ที่ 1,309.34 จุด ปรับลง -3.97 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,840.27 ล้านบาท