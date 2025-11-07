"เทพไท"ชี้อภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเกมวัดใจ พท.-ปชน. พรรคใดเดินเกมได้เหนือชั้นกว่ากัน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อภิปรายไม่ไว้วางใจ เกมวัดใจล้วนๆ
ผมน่าจะเป็นคนแรกๆ ที่วิเคราะห์อนาคตของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกุล ว่าจะมีอายุไม่ครบ 4 เดือนตามที่ประกาศไว้ ในช่วงแรกๆ ยังไม่มีใครเชื่อว่า บทวิเคราะห์อายุรัฐบาลอนุทินจะอยู่ไม่ครบ4เดือนเป็นจริงได้ เพราะช่วงนั้นอาจจะเป็นการวิเคราะห์ช่วงมีการเซ็นMOAใหม่ๆ แต่เมื่อสถานการณ์รัฐบาลบริหารประเทศครบ1เดือน ได้เห็นบริบททางการเมืองในหลายด้าน จึงมีการวิเคราะห์จากหลายฝ่าย และเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลอนุทินจะอยู่ไม่ครบ4เดือนจริง
มีนักวิเคราะห์บางคนบอกว่า อาจจะยุบสภาหลังจากวันเปิดสมัยประชุมสามัญของสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว คือวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เพราะฝ่ายค้านจัยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทำให้รัฐบาลชิงยุบสภาเสียก่อน เห็นได้จากกรณีที่นายอนุทินกล่าวไว้ว่า รัฐบาลจะไม่ยอมให้ฝ่ายค้านด่าฟรี แสดงว่าจะยุบสภาก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปได้สูงมาก
ล่าสุดนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการยุบสภาก่อนครบวาระ4เดือน จะทำให้การทำประชามติไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ ก็ไม่มีคำถามที่จะไปทำประชามติ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังใช้เงื่อนไขของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัวประกันทางการเมือง ไม่ให้พรรคฝ่ายค้านที่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะถ้าดูท่าทีของพรรคประชาชนแล้ว ใจลึกๆก็อยากจะให้รัฐบาลอยู่ครบ4เดือน หวังที่จะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จด้วย
เกมนี้จึงเป็นการวัดใจของพรรคฝ่ายค้าน 2 พรรค คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ว่าพรรคไหนจะชิงยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อน ถ้าหากพรรคเพื่อไทยจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็จะยื่นนายอนุทิน นายกรัฐมนตรีเป็นหลัก หวังที่จะล้มรัฐบาลให้ได้เป็นการสางแค้นทางการเมือง
ส่วนพรรคประชาชน ถ้าต้องการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่อยากจะให้รัฐบาลอยู่ครบ4เดือน เพื่อแลกกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็สามารถทำได้เพียงช่องทางเดียว คือการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล โดยพุ่งเป้าไปยังตัว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่พรรคประชาชนกำลังกดดันให้นายอนุทินปลดออกจากตำแหน่ง เมื่อนายอนุทินไม่ปลด ก็ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเฉพาะร.อ.ธรรมนัส โดยไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทิน จึงทำให้รัฐบาลของนายอนุทินอยู่ต่อจนครบ4เดือนได้
จึงเป็นการวัดใจและชิงไหวชิงพริบทางการเมือง ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ว่าพรรคการเมืองใดเดินเกมการเมืองได้เหนือชั้นกว่ากัน ให้ได้คะแนนนิยมจากเกมนี้มากที่สุด