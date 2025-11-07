กรมชลฯ เตือน 11 จว.พื้นที่ริมน้ำเฝ้าระวัง หลัง กนช.อนุญาตปรับเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา

กรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 29/2568 เรื่อง เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก สทนช. ได้ติดตามสภาพอากาศและประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ในช่วงวันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2568 มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม นั้น
กรมชลประทาน คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 2,900 – 3,000 ลบ.ม./วินาที และปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาเพิ่มขึ้นประมาณ 400 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณ 3,300 – 3,400 ลบ.ม./วินาที และรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรวม 550 ลบ.ม./วินาที
จากสถานการณ์ข้างต้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา โดยประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อนุญาตให้กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,700 ลบ.ม./วินาที โดยปริมาณน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ระดับน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ ดังนี้
1. คลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง, คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา, ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย)
2. วัดสิงห์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
3. อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
4. อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. อำเภอไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
6. ตำบลโพธิ์นางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
7. วัดเสือข้าม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
8. อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
9. บ้านท่าทราย อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
10. ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
11. ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
12. ตำบลตลาดกรวด ตำบลย่านซื่อ ตำบลบ้านแห ตำบลจำปาหล่อ ตำบลมหาดไทย ตำบลโพสะ
อำเภอเมือง, ตำบลบางจัก ตำบลสี่ร้อย ตำบลท่าช้าง ตำบลไผ่จำศีล ตำบลศาลเจ้าโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ,
ตำบลโพธิ์รังนก ตำบลบ่อแร่ ตำบลบางระกำ และตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
13. ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา และตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
14. ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา, ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล, ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน และตำบลประตูชัย อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15.อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น จึงขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง จะรายงานให้ทราบทันที