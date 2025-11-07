xs
เปิดตลาดราคาทองคำร่วง 50 บ. รูปพรรณขายออก 62,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.02 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 61,250.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 62,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,018.44 บาท