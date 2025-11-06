เขื่อนป่าสักฯ ปรับการระบายสอดคล้องน้ำเหนือไหลงอ่างฯ เตือน ปชช.ท้ายน้ำติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในขณะนี้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง วันนี้(6 พ.ย.68) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 994 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อย 104 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯประมาณ 26 ล้าน ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีการระบายน้ำในอัตรา 350 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม./วัน จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่า ยังคงมีปริมาณน้ำจากทางตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างตื่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 7-9 พ.ย.68 ประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของพายุ”คัลแมกี”
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯ ให้อยู่ในเณฑ์ที่เหมาะสม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 450 ลบ.ม./วินาที โดยจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มการระบายแบบขั้นบันไดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1.50 – 1.80 เมตร โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น ยังคงอยู่ในระดับตลิ่งและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งเส้นทางสัญจร
อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้น และมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบาย จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร1460 สายด่วนกรมชลประทาน