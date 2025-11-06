นายกฯ เตรียมเยือนสิงคโปร์พรุ่งนี้ โอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ตามคำเชิญของนายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และตอบแทนการเยือนไทยของนายกฯ สิงคโปร์เมื่อ พ.ย.67 ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ นายกฯ จะได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสิงคโปร์ พบนักลงทุนชั้นนำในงาน SET Government Roadshow 2025 และพบปะชุมชนไทย แรงงานไทย และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ ก่อนเดินทางกลับในวันเดียวกัน
โดยคาดว่าจะมีการลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ เพื่อขยายความร่วมมือ ได้แก่
1. บันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสิงคโปร์ (MOC on Rice Trade) เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร
2. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์และ Singapore Health Services (MOU on Healthcare Leadership in Urban Ageing Care) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในมิติของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคอาเซียน