หุ้นไทยปิดตลาดบวก 18.02 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,139.64 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,313.31 จุด ปรับขึ้น 18.02 จุด หรือ 1.39% มูลค่าซื้อขาย 38,139.64 ล้านบาท