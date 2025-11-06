กทม.ถกวางแผนจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ“พระพันปีหลวง”

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ในที่ประชุมได้หารือแผนการดำเนินงานการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบเมรุพระมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกรมศิลปากร คำนึงถึงหลักสำคัญในการดำเนินงานคือ ถูกต้องและเป็นไปตามจารีตประเพณี มีความงดงามสมพระเกียรติยศ และการออกแบบที่แฝงความหมายที่สื่อถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุด