นายกฯ ประกาศสงครามกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ร่วม 15 เครือข่ายลงนาม MOU ปกป้อง ปชช.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรทางการเงินรวม 15 เครือข่ายร่วมลงนาม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายกฯ ประกาศว่า วันนี้คือการ “ประกาศสงครามกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Scammer)” ที่ประเทศต้องชนะ เพื่อปกป้องประชาชน คืนความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจ และทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์
MOU ระบุแนวปฏิบัติเชิงรุก 5 ด้านหลัก ได้แก่
1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด
2. สร้างระบบประสานงานแบบบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสืบสวน
3️. ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ตัดเส้นทางการเงินของอาชญากร
4️. ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ AI ตรวจจับเส้นทางเงินและพฤติกรรมมิจฉาชีพ
5. สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน ส่งเสริมความรู้เท่าทันและช่องทางแจ้งเบาะแส
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และนโยบาย ให้การทำงานเห็นผลทั้งระยะสั้นและยั่งยืน เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนหรือฐานปฏิบัติของสแกมเมอร์อีกต่อไป ขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสและเสริมภูมิคุ้มกันตนเอง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสังคมไทยจากภัยไซเบอร์