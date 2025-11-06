"นิพิฏฐ์"ชี้การเป็นผู้แทนราษฎรที่ดีควรเริ่มด้วยความ“อยาก” หรือ “อาด”

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเป็นผู้แทนราษฎร(ที่ดี) ควรเริ่มด้วยความ“อยาก” หรือ “อาด”
มีคนปักษ์ใต้ถามผมว่า ถ้าอยากเป็นผู้แทนราษฎร ต้องเริ่มต้นอย่างไร ผมตอบแบบเล่นคำ ว่า ต้อง“อาด” เสียก่อน
คำว่า“อาด“ ในภาษาใต้ แปลว่า ”อยาก หรือ ต้องการ“ แต่ส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในทางลบ เช่น มีความต้องการทางกามารมณ์ คนใต้ก็มักจะพูดว่า ”อาด“
หรือสัตว์ที่เข้าสู่ฤดูกาลผสมพันธุ์ ก็จะเรียกว่าสัตว์นั้น”อาด“ แล้ว
อย่าหาว่าผมเขียนอะไรด้วยถ้อยคำไม่สุภาพเลยครับ เพราะคำว่า อาด ในความหมายที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ ผมหมายถึง“ความต้องการที่จะเป็นอะไรบางอย่าง”
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า ต้องมีแรงจูงใจ หรือ Motivation
ถ้าเปรียบเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) ก็ หมายถึงต้องมีความต้องการทางสังคม (Social Needs)
คนที่จะเป็นผู้แทนราษฎร จึงต้องเริ่มต้นด้วยความอาด หรือ ความอยากเป็นผู้แทนราษฎรเสียก่อน หากไม่มีความอาดหรืออยาก อย่าไปเชื้อเชิญ หรือ ผลักไสไล่ส่งให้เขาเป็นผู้แทนราษฎรเลยครับ เพราะแม้จับพลัดจับผลูได้เป็นผู้แทนราษฎร เขาก็เป็นผู้แทนราษฎร(ที่ดี)ไม่ได้ เพราะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความ“อาด”
ผมตั้งใจจะเขียนเป็นตอนๆ เพราะเขียนตอนเดียวจะยาวไป ถ้าใครรู้สึกว่ามีความอาดหรืออยากเป็นผู้แทนราษฎร ก็ค่อยอ่านต่อ แต่หากใครคิดว่า ตนไม่อาด ก็ไม่ต้องอ่านตอนต่อไป นี่เขียนให้คนที่อยากเป็นผู้แทนราษฎรอ่านเท่านั้น/