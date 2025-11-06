xs
'อุ๊งอิ๊ง'โพสต์ภาพหอมแก้ม'ทักษิณ' พร้อมแคปชั่นว่าคิดถึง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพหอมแก้ม นายทักษิณ ชินวัตร ผ่านไอจี @ingshin21 พร้อมแคปชั่น"คิดถึง" กับอีโมจิหัวใจ