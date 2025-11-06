ครม.มีมติให้ 2 ม.ค.69 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ยืนยันการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2569 จำนวน 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569
ในกรณีที่หน่วยงานใด มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ขอให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาตามความเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป