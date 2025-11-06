อุตุฯ เตือนพื้นที่อีสานตอนล่างระวังฝนตกหนัก–น้ำท่วมฉับพลัน 7-9 พ.ย.

วันนี้ (6 พ.ย.) เวลา 10.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยาจัดแถลงข่าวสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (KALMAEGI) ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 กองพยากรณ์อากาศ อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมี ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวโน้มการเคลื่อนตัวของพายุและผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568
ในการแถลงข่าว ดร.สุกันยาณี เปิดเผยว่า พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายน ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชัน เคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ เสี่ยงฝนตกหนักมาก (มากกว่า 90 มิลลิเมตร) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่
อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และนครราชสีมา
นอกจากนี้ หลายจังหวัดใน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะมีฝนตกหนัก 35–90 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2–3 เมตร และอาจสูงมากกว่า 3 เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง จึงแนะนำให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายน
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง