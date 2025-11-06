กทพ.แจ้งปิดระบบโทรศัพท์ EXAT Call Center หมายเลข 1543 ชั่วคราว บำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอแจ้งปิดระบบโทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center หมายเลข 1543 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 22.30 น.
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน EXAT Portal ได้ และหากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษ สภาพการจราจรบนทางพิเศษ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้
- ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 9800
ต่อ 29121 - 29125
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2240 0709
- ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2664 6400
- ทางพิเศษฉลองรัช หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 9515
(รามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
- ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2746 9799
- ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2567 5680
- ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2442 0877
- ทางพิเศษประจิมรัถยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0255
(ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)
กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณผู้ใช้ทางพิเศษทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและความร่วมมือ