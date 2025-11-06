นายกฯ ผลักดัน “Quick Big Win” เร่งขับเคลื่อนการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ

วันนี้ (6 พ.ย.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศฯ ครั้งที่ 3/2568 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
ที่ประชุมเห็นชอบ 2 มาตรการสำคัญภายใต้นโยบาย “Quick Big Win” เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ ได้แก่
1. สร้างบุคลากรทักษะสูง สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ ผ่านการ Upskill / Reskill / New Skill เป้าหมาย 1 แสนคน
2. ยกระดับผู้ประกอบการไทย เพิ่มขีดความสามารถด้วยเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการปรับสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว”
นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำให้เร่งรับรองบุคลากรและผู้ประกอบการที่มีทักษะสูง โดยบูรณาการร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน