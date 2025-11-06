สหรัฐฯ สั่งลดเที่ยวบิน 10% ใน 40 สนามบินหลัก เริ่ม 7 พ.ย.นี้

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา วันนี้ (6 พ.ย.) ว่า นายฌอน ดัฟฟีย์ รมว.คมนาคมสหรัฐ สั่งลดเที่ยวบิน 10 เปอร์เซ็นต์ ใน 40 สนามบินหลัก 40 แห่ง ของสหรัฐฯ นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการบรรลุข้อตกลงยุติภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลกลาง
การปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งเข้าสู่วันที่ 36 และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ บีบบังคับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 13,000 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานความปลอดภัยการขนส่ง 50,000 คน ต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
