พบซากเต่าทะเลเกยตื้นชายหาดหัวหิน คาดเหตุติดเชื้อแบคทีเรียตายแล้วหลายวัน

ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุ 191 สภ.หัวหิน จ.ประจวบฯ รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่า พบซากเต่าทะเลตายเกยตื้น บริเวณชายหาดหน้าคอนโดบ้านแสนเพลิน เขตเทศบาลนครหัวหิน จึงแจ้งมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานรุดไปตรวจสอบ มีตำรวจท่องเที่ยวหัวหินรออยู่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวต่างชาติยืนดูด้วยความสนใจ พบเป็นเต่าตนุใกล้สูญพันธุ์ขนาดใหญ่ เพศเมีย ลำตัววัดจากหัวจรดหางประมาณ 50 ซม. ด้านข้างวัดจากซ้ายไปขวาประมาณ 30 ซม. น้ำหนักกว่า 30 กก. สภาพเริ่มขึ้นอืดมีกลิ่นเหม็น ด้านหลังกระดองมีรอยแตกเป็นทางยาวมีอวัยวะภายในดันออกมา เกล็ดบนกระดองลอกออกเป็นชิ้น ๆ คาดว่า ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน
จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญคาดว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากเต่าติดเชื้อแบคทีเรียแล้วเสียชีวิตหลายวัน ทำให้แก๊สในกระเพาะอาหารดันออกจนกระดองแตกก่อนถูกคลื่นพัดเข้าหาฝั่ง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้นำซากเต่าไปเก็บรักษาเพื่อรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร มาตรวจหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่งต่อไป
