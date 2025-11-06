ทีมสำรวจขั้วโลกใต้ ชุดที่ 42 เริ่มภารกิจสำรวจขั้วโลกใต้ครั้งใหม่ คาดใช้เวลากว่า 7 ด.

ทีมสำรวจขั้วโลกใต้ ชุดที่ 42 ออกเดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อเริ่มภารกิจสำรวจขั้วโลกใต้ครั้งใหม่ ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลากว่า 7 เดือน โดยจะเดินทางกลับถึงจีนในเดือนพฤษภาคม ปี 2026
เรือตัดน้ำแข็ง 2 ลำของจีน ได้แก่ เสวี่ยหลง และ เสวี่ยหลง 2 จะลำเลียงอุปกรณ์และพานักวิจัยไปยังพื้นที่สำรวจในทวีปแอนตาร์กติกา ทีมนักสำรวจประกอบด้วยสมาชิกกว่า 500 คน จากกว่า 80 สถาบันในประเทศจีน และนักวิจัยนานาชาติจากกว่า 10 ประเทศ เช่น ไทย ชิลี และโปรตุเกส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์
Wei Fuhai หัวหน้าคณะสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่ 42 กล่าวว่า ภารกิจแรก ทีมสำรวจจะเดินหน้าสร้างและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สถานีฉินหลิง เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการดำเนินงานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสถานีให้ดียิ่งขึ้น
เรือตัดน้ำแข็ง 2 ลำของจีน ได้แก่ เสวี่ยหลง และ เสวี่ยหลง 2 จะลำเลียงอุปกรณ์และพานักวิจัยไปยังพื้นที่สำรวจในทวีปแอนตาร์กติกา ทีมนักสำรวจประกอบด้วยสมาชิกกว่า 500 คน จากกว่า 80 สถาบันในประเทศจีน และนักวิจัยนานาชาติจากกว่า 10 ประเทศ เช่น ไทย ชิลี และโปรตุเกส เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์
Wei Fuhai หัวหน้าคณะสำรวจขั้วโลกใต้ชุดที่ 42 กล่าวว่า ภารกิจแรก ทีมสำรวจจะเดินหน้าสร้างและปรับปรุงระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สถานีฉินหลิง เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการดำเนินงานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสถานีให้ดียิ่งขึ้น