xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +9.78 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 20,463.00 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (6 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,305.07 จุด ปรับขึ้น 9.78 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.76 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 20,463.00 ล้านบาท