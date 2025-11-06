พณ.จัดงาน Harmony in Business เชื่อมสัมพันธ์ผู้ประกอบการไทย-จีน

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานสร้างเครือข่าย Harmony in Business : Thailand-China CIIE Gala Night 2025 – Five Decades of Thailand-China Relations, Illuminating the Future Together ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เป็นปีแรก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงาน China International Import Expo 2025 (CIIE 2025) กับผู้ซื้อและผู้นำเข้าจีน ก่อนเข้าสู่ช่วงเจรจาธุรกิจอย่างเป็นทางการ
การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการค้า แลกเปลี่ยนมุมมอง และสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไทยในจีนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการไทยที่ร่วมงาน CIIE 2025 จำนวน 51 ราย ผู้ซื้อและผู้นำเข้าจีนกลุ่มสินค้าอาหารประมาณ 60 ราย KOL จีน 12 ราย และทูตพาณิชย์ไทยในจีน
