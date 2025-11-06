การรถไฟฯ ชวนนั่งรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองแปดริ้ว เริ่มขายตั๋ว 7 พ.ย.นี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนประชาชนร่วมเดินทางย้อนรอยอดีตกับขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ เส้นทางกรุงเทพฯ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวดังกล่าว จะทำการเดินรถด้วย หัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก หมายเลข 824 และ 850 รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอย่างดี ณ โรงรถจักรธนบุรี โดยนำออกมาให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะใน 7 โอกาสพิเศษเท่านั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสำรองตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทั้งระบบจองตั๋วออนไลน์ D-Ticket หรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ โดยอัตราค่าโดยสาร รถธรรมดาชั้น 3 ไป-กลับ ผู้ใหญ่/เด็ก ราคา 329 บาท/คน รถนั่งปรับอากาศ (รถโอทอป) และรถนั่ง/นอนปรับอากาศ (JR-WEST) ราคา 799 บาท/คน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถไฟ ทั้งเที่ยวไป-กลับ
