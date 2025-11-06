xs
ตัวแทนชินวัตรเข้าเยี่ยม "ทักษิณ" ที่คุกคลองเปรม เผยสุขภาพยังดี มีคิดมากบ้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (6 พ.ย.) สมาชิกครอบครัวชินวัตร ได้แก่ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้ ถือเป็นครั้งที่ 14 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา

นายปิฎก เปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ว่า สุขภาพของคุณพ่อโดยรวมยังโอเค และคุณพ่อ บอกว่าอยู่จะครบ 2 เดือนแล้วในวันอาทิตย์นี้ ด้วยความเป็นคนแอคทีฟ จะมีคิดมากหน่อยในช่วงนี้ เพราะคุณพ่อพอได้ยินข่าวสภาวะบ้านเมือง รู้สึกเป็นห่วง