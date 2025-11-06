กรมชลฯ เผยเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำ หลังฝนตกหนักส่งผลระดับน้ำขึ้นสูงสุด

นายธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวว่า วันนี้ (6 พ.ย.) เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่ 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเป็นปริมาตรสูงสุดที่เกิดจากฝนตกหนักระลอกก่อนหน้า ทั้งในลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน ด้านท้ายเขื่อนตอนบน แม้เขื่อนยังมีศักยภาพรองรับน้ำ แต่เมื่อฝนตกท้ายเขื่อน จึงไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยังวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับพายุคัลแมกี ที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกทั่วไทย ด้วยการแบ่งน้ำเข้าระบบชลประทาน 2 ฝั่งด้านเหนือเขื่อนให้มากที่สุด เพราะหากให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงเกินเกณฑ์ควบคุมจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำในจังหวัดเหนือเขื่อนด้วย ผลกระทบจะกว้างขึ้น ขณะนี้ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอขยายกรอบการระบายน้ำไว้เผื่อในกรณีจำเป็น แต่จะพยายามตรึงไว้ที่อัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อไม่ให้พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้รับผลกระทบเพิ่ม
