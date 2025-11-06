กรมศิลปากร เริ่มบูรณะราชรถ พระยานมาศ-เครื่องประกอบ คาดแล้วเสร็จ ต.ค.69

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศและเครื่องประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นั้น ทรงมีรับสั่งให้ทุกฝ่ายปฎิบัติหน้าที่อย่างดี ทั้งรับสั่งเรื่องกระจกเกรียบ และวัสดุที่จะนำมาใช้ให้ทุกอย่างดำเนินการอย่างเรียบร้อย โดย หลังจากนี้ กรมศิลปากรจะปิดการเข้าชมโรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป เพื่อเริ่มการบูรณะ โดยประสานกับกรรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ บูรณะราชรถ 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหาพิชัยราชรถ เวชยันตราชรถ และราชรถน้อย 3 องค์ เกรินบันไดนาค 2 เกริน พระยานมาศสามลำคาน 2 องค์ พระที่นั่งราเชน ทรยาน และพระวอสีวิกากาญจน์ โดยกรมศิลปากรจะบูรณะ ซ่อมแซม และอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ งานตกแต่ง และงานประดับส่วนต่างๆ ที่เป็นงานประณีตศิลปกรรม กรมสรรพาวุธทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ จะศึกษา ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถ ระบบกลไก การเคลื่อนที่ และการชักลาก ให้มั่นคงแข็งแรง ขณะที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะทำความสะอาดราชรถ สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินการซ่อมแซมกระจก และลงรักปิดทองและงานช่างฝีมือต่างๆ เน้นความสวยงาม สมพระเกียรติ ตามจารีตประเพณีโบราณ ถือเป็นการซ่อมและบูรณะครั้งใหญ่ คาดว่าจะเสร็จราวเดือนกันยายน - ตุลาคม 2569 ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ