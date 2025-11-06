เตือนอีสานตอนล่างระวังฝนตกหนัก จากอิทธิพลพายุคัลแมกี 6-7 พ.ย.นี้

น.ส.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า พายุไต้ฝุ่นคัลแมกีจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชัน เคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้าสู่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ ภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งคาดว่า จะมีฝนตกหนักมากเกิน 90 มิลลิเมตร ประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และนครราชสีมา
นอกจากนี้ ยังมีหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักระหว่าง 35–90 มิลลิเมตร สำหรับทะเลอันดามัน คลื่นมีกำลังค่อนข้างแรง สูง 2–3 เมตร และอาจสูงเกิน 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6–7 พ.ย.นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอแนะนำประชาชนและเกษตรกรเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง
นอกจากนี้ ยังมีหลายจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักระหว่าง 35–90 มิลลิเมตร สำหรับทะเลอันดามัน คลื่นมีกำลังค่อนข้างแรง สูง 2–3 เมตร และอาจสูงเกิน 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และ เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6–7 พ.ย.นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาขอแนะนำประชาชนและเกษตรกรเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง