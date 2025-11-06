ศาลฏีกาสหรัฐฯ เสียงแตก คดีภาษีการค้าทั่วโลกจากการใช้อำนาจของ "ทรัมป์"

ศาลฎีกาสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยองค์คณะตุลาการ 9 คน (สายอนุรักษ์นิยม 6 คนและสายเสรีนิยม 3 คน) นำโดยนายจอห์น โรเบิร์ตส์ ประธานศาฎกีกา นัดฟังคำแถลงด้วยวาจา เปิดไต่สวนคดีภาษีตอบโต้ทั่วโลกของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดย นายดี.จอห์น ซอเออร์ อัยการสูงสุดในฐานะตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ร้อง เป็นผู้แถลง และนายนีล คัตยัล ทนายความ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษี ผู้ถูกร้อง ร่วมแถลงเปิดคดี โดยศาลใช้เวลาไต่สวน 2 ชม.30 นาที โดยองค์คณะส่วนใหญ่แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจเกินขอบเขต ในการประกาศเก็บภาษีศุลกากรกับบรรดาประเทศคู่ค้าทั่วโลกตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศสมัยที่ 2 เมื่อต้นปีนี้ (2568)
ทั้งนี้ ประเด็นหลักๆที่ศาลจะชี้ขาดคือ รัฐทรัมป์สามารถจะอ้างกฎหมายกฎหมายเศรษฐกิจฉุกเฉิน 1977 (IEEPA)ที่ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดี ในฐานะผู้นำองค์กรฝ่ายบริหาร ตอบโต้ภัยคุกคามที่ไม่ปกติและร้ายแรง ให้มีอำนาจประกาศควบคุมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มาปรับใช้กับมาตรเก็บภาษีนำเข้าสินค้า(tariffs)ตามนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ได้หรือไม่ ฝ่ายวิจารณ์ชี้ว่า ปัญหาขาดดุลการค้าไม่เข้าข่ายภาวะฉุกเฉินของชาติและนโยบายนี้ อาจขัดต่อหลัก Major Questions Doctrine คือ หลักการที่ศาลกำหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถออกกฎระเบียบในเรื่องที่มีผลกระทบสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม หากไม่มีการอนุญาตอย่างชัดเจนจากรัฐสภา
