เวียดนามตั้งเป้าคว้าเหรียญทอง 12-14 เหรียญ ในการแข่งซีเกมส์ที่ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สื่อเวียดนามรายงานว่า เวียดนามตั้งเป้าคว้าเหรียญทอง 12-14 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2568 โดยขณะนี้ บรรดานักกีฬาทีมชาติของเวียดนาม เข้าสู่การเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ทั้งในเวียดนามและต่างประเทศ